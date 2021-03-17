Кадровые решения правительства: шесть согласований в ОГА и ряд увольнений в госорганах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На сегодняшнем заседании, 17 марта, Кабмин принял ряд кадровых решений, в частности, согласовав назначение шести заместителей глав в нескольких облгосадминистрациях, а также уволив ряд чиновников из центральных органов власти, в частности, в связи с ликвидацией нескольких учреждений из сферы градостроительства. В то же время у министра инфраструктуры Владислава Криклия появился новый заместитель. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По словам Мокана, члены правительства проголосовали за:
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- назначение Ершова Артемия Николаевича - заместителем министра инфраструктуры Украины.
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- назначение Шаповал Аллы Григорьевны - заместителем главы правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" (исполнительный директор ПАО "ГАК "Лекарства Украины"), а также временное возложение на Шаповал обязанности главы правления ГАК "Лекарства Украины".
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- увольнение Васильченко Юрия Николаевича - с должности председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (в связи с ликвидацией этого государственного органа).
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- увольнение Дюжиловой Натальи Александровны - с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины (в связи с ликвидацией этого государственного органа).
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- увольнение Прохорова Сергея Валерьевича - с должности первого заместителя председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (в связи с ликвидацией этого государственного органа).
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- увольнение Гоцула Игоря Евгеньевича - с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам труда (по соглашению сторон).
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- о временном возложении обязанностей главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины на Баздуганова Олега Сергеевича (первый заместитель председателя Госрыбагентства).
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- увольнение Галенко Натальи Александровны - с должности заместителя главы правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" (по собственному желанию), а также о признании утратившим силу распоряжения правительства о временном возложении исполнения обязанностей главы правления ГАК "Лекарства Украины" на Галенко.
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Согласование назначений в ОГА
Также, как рассказал Мокан, правительства одобрило:
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- согласование назначения Богачева Романа Михайловича - заместителем председателя Сумской ОГА.
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- согласование назначения Гапула Михаила Викторовича - заместителем председателя Тернопольской ОГА.
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- согласование назначения Харнама Михаила Владимировича - заместителем председателя Харьковской ОГА.
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- согласование назначения Шибаева Андрея Леонидовича - заместителем председателя Херсонской ОГА.
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- согласование назначения Якименко Николая Николаевича - заместителем председателя Херсонской ОГА.
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- согласование назначения Мунтяна Артура Ивановича - заместителем председателя Черновицкой ОГА.
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Дополнение
Кабинет министров на заседании в среду, 10 марта, принял ряд кадровых решений, в частности, уволив заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины и согласовав назначение заместителей председателей в Закарпатскую и Запорожскую ОГА.