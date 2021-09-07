Кабмін завтра розглядатиме умови навчання школярів під час карантину. Норму про 80% вакцинованих педагогів можуть переглянути – Бабак
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Норму про те, що 80% вчителів мають бути вакцинованими для того, аби школі проводився навчальний процес можуть переглянути. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань науки та освіти Сергій Бабак.
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Наразі йде мова про те, що у жовтій та помаранчевій зонах навчання відбуватиметься за умов наявності хоча б однієї дози вакцини у 80% вчителів, а у червоній зоні — за умови, що 80% вчителів будуть вакциновані двома дозами.
“Ці зміни, скоріше всього, будуть ухвалені вже завтра Кабміном”, — зазначив Бабак.
Він додав, що наразі розглядається можливість зниження порогового відсотку до 70.
Нагадаємо
Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у регіонах, що перебуватимуть на зеленому рівні епідемічної небезпеки, школи працюватимуть у звичайному режимі, а вимога про 80% вакцинованих педпрацівників у закладі освіти діє у жовтій, помаранчевій та червоній зонах.
Додамо, що станом на початок навчального року, за інформацією місцевих органів управління освітою, станом на 27 серпня всього вакциновані 501 899 працівників закладів дошкільної та середньої освіти. Це 50,5% всіх педагогів.
Ситуація з коронавірусом погіршується і вже днями Україна перейде до “жовтої” зони карантину, що означитиме посилення карантинних обмежень, зокрема і для закладів освіти.
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