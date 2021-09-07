Кабмін завтра розглядатиме умови навчання школярів під час карантину. Норму про 80% вакцинованих педагогів можуть переглянути – Бабак

ukru
17 березня, 19:38 • 90686 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114806 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 170023 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150476 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150896 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160809 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178156 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150158 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159295 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176077 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 49036 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 72082 перегляди
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 15199 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 12432 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

23:58 • 23095 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 170021 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156695 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253903 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 250152 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378374 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56622 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66182 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64361 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100195 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110404 перегляди
Актуальне
Кабмін завтра розглядатиме умови навчання школярів під час карантину. Норму про 80% вакцинованих педагогів можуть переглянути – Бабак

Кабмін завтра розглядатиме умови навчання школярів під час карантину. Норму про 80% вакцинованих педагогів можуть переглянути – Бабак

Київ • УНН

 • 95396 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Норму про те, що 80% вчителів мають бути вакцинованими для того, аби школі проводився навчальний процес можуть переглянути. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань науки та освіти Сергій Бабак.

Деталі

Наразі йде мова про те, що у жовтій та помаранчевій зонах навчання відбуватиметься за умов наявності хоча б однієї дози вакцини у 80% вчителів, а у червоній зоні — за умови, що 80% вчителів будуть вакциновані двома дозами.

“Ці зміни, скоріше всього, будуть ухвалені вже завтра Кабміном”, — зазначив Бабак.

Він додав, що наразі розглядається можливість зниження порогового відсотку до 70.

Нагадаємо

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у регіонах, що перебуватимуть на зеленому рівні епідемічної небезпеки, школи працюватимуть у звичайному режимі, а вимога про 80% вакцинованих педпрацівників у закладі освіти діє у жовтій, помаранчевій та червоній зонах.

Додамо, що станом на початок навчального року, за інформацією місцевих органів управління освітою, станом на 27 серпня всього вакциновані 501 899 працівників закладів дошкільної та середньої освіти. Це 50,5% всіх педагогів.

Ситуація з коронавірусом погіршується і вже днями Україна перейде до “жовтої” зони карантину, що означитиме посилення карантинних обмежень, зокрема і для закладів освіти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У низці регіонів школи з недостатньою кількістю вакцинованих викладачів перейдуть на дистанційне навчання

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами