Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Норму о том, что 80% учителей должны быть вакцинированными для того, чтобы школе проводился учебный процесс, могут пересмотреть. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.
Детали
Сейчас идет речь о том, что в желтой и оранжевой зонах обучение будет происходить при наличии хотя бы одной дозы вакцины у 80% учителей, а в красной зоне - при условии, что 80% учителей будут вакцинированы двумя дозами.
"Эти изменения, скорее всего, будут приняты уже завтра Кабмином", - отметил Бабак.
Он добавил, что сейчас рассматривается возможность снижения порогового процента до 70.
Напомним
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в регионах, которые будут находиться на зеленом уровне эпидемической опасности, школы будут работать в обычном режиме, а требование о 80% вакцинированных педагогических работников в учебном заведении действует в желтой, оранжевой и красной зонах.
Добавим, что на начало учебного года, по информации местных органов управления образованием, по состоянию на 27 августа всего вакцинировано 501 899 работников учреждений дошкольного и среднего образования. Это 50,5% всех педагогов.
Ситуация с коронавирусом ухудшается и уже на днях Украина перейдет в "желтую" зону карантина, что будет означать усиление карантинных ограничений, в том числе и для учебных заведений.
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