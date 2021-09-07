Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Норму о том, что 80% учителей должны быть вакцинированными для того, чтобы школе проводился учебный процесс, могут пересмотреть. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.