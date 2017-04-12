Кабмін врегулював питання виплати пенсій засудженим

За інформацією відомства, Мінсоцполітики розробило проект акта у зв’язку з тим, що законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених” від 07.09.2016 №1492-VIII закон “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” було доповнено новою статтею 481 — щодо виплати пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

"Це зумовило необхідність внесення зміни до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, Кабмін збільшив одноразові виплати до 8 та 9 травня.