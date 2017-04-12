Кабмін врегулював питання виплати пенсій засудженим
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект закону “Про внесення зміни до статті 47 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, яким передбачається виплата пенсій не лише засудженим до позбавлення волі, а й до обмеження волі, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
За інформацією відомства, Мінсоцполітики розробило проект акта у зв’язку з тим, що законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених” від 07.09.2016 №1492-VIII закон “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” було доповнено новою статтею 481 — щодо виплати пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
"Це зумовило необхідність внесення зміни до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, — додали у відомстві.
Нагадаємо, Кабмін збільшив одноразові виплати до 8 та 9 травня.