Кабмин урегулировал вопрос выплаты пенсий осужденным

По информации ведомства, Минсоцполитики разработало проект акта в связи с тем, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения исполнения уголовных наказаний и реализации прав осужденных" от 07.09.2016 №1492-VIII закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "был дополнен новой статьей 481 - по выплате пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишения свободы на определенный срок.

"Это обусловило необходимость внесения изменения в статью 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - добавили в ведомстве.

Напомним, Кабмин увеличил единовременные выплаты к 8 и 9 мая.