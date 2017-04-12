Кабмин урегулировал вопрос выплаты пенсий осужденным

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46447 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103950 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159797 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117989 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117405 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113052 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104623 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107169 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103655 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154436 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кабмин урегулировал вопрос выплаты пенсий осужденным

Кабмин урегулировал вопрос выплаты пенсий осужденным

Киев  •  УНН

 • 13040 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект закона "О внесении изменения в статью 47 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которым предусматривается выплата пенсий не только осужденным к лишению свободы, но и к ограничению свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По информации ведомства, Минсоцполитики разработало проект акта в связи с тем, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения исполнения уголовных наказаний и реализации прав осужденных" от 07.09.2016 №1492-VIII закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "был дополнен новой статьей 481 - по выплате пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишения свободы на определенный срок.

"Это обусловило необходимость внесения изменения в статью 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - добавили в ведомстве.

Напомним, Кабмин увеличил единовременные выплаты к 8 и 9 мая.

Украинские Национальные Новости

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