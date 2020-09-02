Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: звільнення і призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши Олександра Грубіяна заступником міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
“Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень”, — написав Мокан.
З його слів, уряд вирішив призначити:
• Грубіяна Олександра Євгеновича — заступником міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
• Єнтіса Євгенія Федоровича — заступником Голови Державної митної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);
• Левченко Лариси Леонідівни — заступницею Голови Державної архівної служби України (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);
Також уряд звільнив Олександра Грубіяна з посади заступника Голови Державної казначейської служби України (у зв’язку із переходом на іншу роботу).
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши голову правління акціонерного товариства “Українська залізниця”.