Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: звільнення і призначення

“Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень”, — написав Мокан.

З його слів, уряд вирішив призначити:

• Грубіяна Олександра Євгеновича — заступником міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

• Єнтіса Євгенія Федоровича — заступником Голови Державної митної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

• Левченко Лариси Леонідівни — заступницею Голови Державної архівної служби України (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Також уряд звільнив Олександра Грубіяна з посади заступника Голови Державної казначейської служби України (у зв’язку із переходом на іншу роботу).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши голову правління акціонерного товариства “Українська залізниця”.