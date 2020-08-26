Уряд призначив керівника Укрзалізниці

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Жмака Володимира Миколайовича - головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця", - написав Мокан.



Як повідомляв УНН, 56-річний Володимир Жмак є членом наглядової ради міжнародного аеропорту "Бориспіль". До цього працював заступником голови Одеської ОДА (2015-2016 рр.), займав керівні посади в групі нафтових компаній ТНК-BP (2011-2012 рр.) і був радником президента компанії "Київстар" Ігоря Литовченка (2006-2010 рр.).



Його характеризують як ефективного менеджера, розумного управлінця, порядного та чесного фахівця.