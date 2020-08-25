Цього тижня планують призначити нового голову “Укрзалізниці”

“Взагалі реформа корпоратизації державних підприємств, що відбувається в Україні, покликана захистити ці підприємства від будь-якого політичного впливу, щоб унеможливити політичну корупцію на них. Щоб управляти ними як бізнесом. В „Укрзалізниці“ такі органи управління створені, невдовзі там з’явиться новий керівник, який виграв серйозний кадровий конкурс. Людина зараз проходить спецперевірку і, думаю, вже наступного тижня буде призначена рішенням уряду”, — сказав Шмигаль.

За неофіційними даними переможцем відкритого та незалежного конкурсу на главу правління “Укрзалізниці” став 56-річний Володимир Жмак.

Він є членом наглядової ради міжнародного аеропорту “Бориспіль”. До цього працював заступником голови Одеської ОДА (2015-2016 рр.), займав керівні посади в групі нафтових компаній ТНК-BP (2011-2012 рр.) і був радником президента компанії Київстар Ігоря Литовченка (2006-2010 рр.).

Його характеризують як ефективного менеджера, розумного управлінця, порядного та чесного фахівця.

Так, зокрема, на новину про перемогу Жмака в конкурсі на главу УЗ відреагував голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі у Facebook: “Можу підтвердити, що Володимир Жмак один із найпорядніших людей, яких я зустрічав у житті. Герой Афганської війни та дуже скромна людина, з дуже гарними діловими якостями. Якщо таку людину призначать головою Укрзалізниці, то для мене це буде означати, що дійсно щось серйозно зміниться не лише для цієї організації, але й в цілому якісь позитивні процеси все ж таки відбуваються в країні”.

Користувачі соціальних мереж також позитивно схарактеризували можливе призначення Володимира Жмака.

“Наведе порядок, розумний фахівець, чесний і порядний”, — пише Лариса Коцюбська.

“Хочеться вірити, що зможе витягнути галузь з глибокої ями! Удачі!” — коментує Тетяна Хотиненко.

“Дай Боже, щоб все вийшло, а то соромно за Укрзалізницю, люди в таких вагонах не їздять ніде”, — пише користувач соцмережі Зінаїда Білоскурська.

Відзначається, що Жмак не входить до жодних фінансово-промислових груп впливу та є незалежним і незаангажованим фахівцем, на якого покладають великі надії на позитивні зміни в “Укрзалізниці”.

Раніше член Наглядової ради УЗ Олег Журавльов повідомив УНН, що він повністю задоволений результатами проведеного конкурсу на посаду, а Наглядова рада абсолютною більшістю проголосувала за кандидатуру переможця.

“У цієї людини найбільш підходящі дані по роботі і досвіду. Також у нього найбільш підходящий критеріям конкурсу досвід лідерства в компаніях і розуміння ситуації, яка є в компанії, і як її треба долати, і які завдання та виклики перед ним, як перед керівником, стоять. Кожна людина оцінювалася за великою кількістю критеріїв, і переміг той, чию кандидатуру ми подали”, — повідомив УНН Журавльов, втім не назвавши прізвища переможця.