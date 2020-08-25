На этой неделе планируют назначить нового главу "Укрзализныци"

"Вообще реформа корпоратизации государственных предприятий, что происходит в Украине, призвана защитить эти предприятия от любого политического влияния, чтобы исключить политическую коррупцию на них. Чтобы управлять как бизнесом. В "Укрзализныце" такие органы управления созданы, вскоре там появится новый руководитель, который выиграл серьезный кадровый конкурс. Человек сейчас проходит спецпроверку и, думаю, уже на следующей неделе будет назначен решением правительства", - сказал Шмыгаль.

По неофициальным данным победителем открытого и независимого конкурса на главу правления "Укрзализныци" стал 56-летний Владимир Жмак.

Он является членом наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь". До этого работал заместителем председателя Одесской ОГА (2015-2016 гг.), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP (2011-2012 гг.) и был советником президента компании Киевстар Игоря Литовченко (2006-2010 гг.).

Его характеризуют как эффективного менеджера, умного управленца, порядочного и честного специалиста.

Так, в частности, на новость о победе Жмака в конкурсе на главу УЗ отреагировал председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в Facebook: "Могу подтвердить, что Владимир Жмак один из самых порядочных людей, которых я встречал в жизни. Герой Афганской войны и очень скромный человек, с очень хорошими деловыми качествами. Если такого человека назначат председателем Укрзализныци, то для меня это будет означать, что действительно что-то серьезно изменится не только для этой организации, но и в целом какие-то позитивные процессы все же происходят в стране".

Пользователи социальных сетей также положительно охарактеризовали возможное назначение Владимира Жмака.

"Наведет порядок, умный специалист, честный и порядочный", - пишет Лариса Коцюбская.

"Хочется верить, что сможет вытянуть отрасль из глубокой ямы! Удачи!" - комментирует Татьяна Хотиненко.

"Дай Бог, чтобы все получилось, а то стыдно за Укрзализныцю, люди в таких вагонах не ездят нигде", - пишет пользователь соцсети Зинаида Билоскурская.

Отмечается, что Жмак не входит ни в какие финансово-промышленные группы влияния и является независимым и незаангажированным специалистом, на которого возлагают большие надежды на положительные изменения в "Укрзализныце".

Ранее член Наблюдательного совета УЗ Олег Журавлев сообщил УНН, что он полностью доволен результатами проведенного конкурса на должность, а Наблюдательный совет абсолютным большинством проголосовал за кандидатуру победителя.

"У этого человека наиболее подходящие данные по работе и опыту. Также у него наиболее подходящий критериям конкурса опыт лидерства в компаниях и понимание ситуации, которая есть в компании, и как ее нужно преодолевать, и какие задачи и вызовы перед ним, как перед руководителем, стоят. Каждый человек оценивался по большому количеству критериев, и победил тот, чью кандидатуру мы подали", - сообщил УНН Журавлев, однако не назвав фамилии победителя.