Кабмін спрямував у регіони понад 1,6 млрд грн освітньої субвенції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет Міністрів спрямував місцевим бюджетам 1 615 896,6 тис. гривень освітньої субвенції з Держбюджету для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів прийнято 16 листопада.
“За рахунок державних коштів буде придбано шкільні автобуси, які підвозитимуть дітей до навчальних закладів у сільській місцевості. На ці цілі спрямовано 200 млн грн. Використовувати кошти будуть на засадах співфінансування: не більше 70 відсотків — за рахунок освітньої субвенції, не менше 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів”, — повідомили у прес-службі.
Державну субвенцію в 300 млн грн витратять на оснащення закладів освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів. Так, комп’ютерні комплекси з мультимедійними засобами навчання придбають для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики. Окрім цього, гроші спрямують і на впровадження енергозберігаючих технологій.
Також суттєву допомогу на забезпечення освітнього процесу отримають об’єднані територіальні громади — Уряд передбачив для них 300 млн грн на придбання автобусів, оснащення навчальних кабінетів, впровадження енергозберігаючих технологій.
Окрім цього, кошти державної субвенції спрямують для виплат зарплат освітянам, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та недопущення виникнення заборгованості із зазначених виплат до кінця поточного року.