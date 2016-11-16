Кабмин направил в регионы более 1,6 млрд грн образовательной субвенции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет Министров направил местным бюджетам 1 615 896,6 тыс. гривен образовательной субвенции из Госбюджета для укрепления материально-технической базы учебных заведений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Соответствующее распоряжение Кабинета Министров принято 16 ноября.
"За счет государственных средств будут приобретены школьные автобусы, которые будут подвозить детей в учебные заведения в сельской местности. На эти цели направлено 200 млн грн. Использовать средства будут на основе софинансирования: не более 70 процентов - за счет образовательной субвенции, не менее 30 процентов - за счет средств местных бюджетов", - сообщили в пресс-службе.
Государственную субвенцию в 300 млн грн потратят на оснащение учебных заведений с углубленным изучением естественных и математических предметов. Так, компьютерные комплексы с мультимедийными средствами обучения приобретут для кабинетов физики, химии, биологии, географии, математики. Кроме этого, деньги пойдут и на внедрение энергосберегающих технологий.
Также существенную помощь на обеспечение образовательного процесса получат объединенные территориальные общины - Правительство предусмотрело для них 300 млн грн на приобретение автобусов, оснащение учебных кабинетов, внедрение энергосберегающих технологий.
Кроме этого, средства государственной субвенции направят для выплат зарплат педагогам, оплату коммунальных услуг и энергоносителей и недопущения возникновения задолженности по указанным выплатам до конца текущего года.