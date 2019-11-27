Кабмін спрямував близько 500 млн грн на погашення боргів перед учителями і лікарями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабмін спрямував близько 500 млн грн на погашення заборгованості із зарплат учителям і лікарям. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.
"Сьогодні, 27 листопада, Уряд перерозподілив 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямував 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, перш за все на виплату заборгованості заробітної плати лікарям", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, уряд створює запобіжники, які не дозволяють місцевій владі накопичувати подібні борги в майбутньому.
"Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів. Відповідно не буде ситуацій, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші", – прокоментував рішення уряду Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Міністерство охорони здоров'я також змінює підходи з метою недопущення подібних ситуацій. Так, відповідно до другого етапу медичної реформи з 1 квітня 2020 року розпочинаються зміни у фінансуванні закладів, які надають спеціалізовану допомогу – це поліклініки та лікарні. Всі заклади з другого кварталу 2020 року переходять на фінансування через договір з Національною службою здоров’я України.
Нагадаємо, раніше нардеп Гончаренко повідомив, що уряд виділив 203 млн грн для погашення боргів вчителям та лікарям.