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Уряд виділив 203 млн грн для погашення боргів вчителям та лікарям - нардеп

Уряд виділив 203 млн грн для погашення боргів вчителям та лікарям - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні на засідання виділив та розподілив 203 млн грн для погашення заборгованості із заробітних плат перед вчителями та лікарями. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Виділили і розподілили 203 млн стабілізаційної дотації між областями. Це один з інструментів погашення заборгованості із зарплати вчителям і лікарям", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, 26 листопада Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду, щоб заборгованість із заробітною платою перед вчителями та лікарями була погашена найближчим часом.

Після цього на сайті Кабміну з’явилася інформація, що 27 листопада уряд перерозподілить понад 170 млн грн на виплату заборгованості із зарплат вчителям та 326 млн грн на зарплати для лікарів.

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