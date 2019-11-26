Зеленський закликав уряд погасити борги перед вчителями і лікарями
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду, щоб заборгованість із заробітною платою перед вчителями та лікарями була погашена найближчим часом. Відповідне відеозвернення він виклав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Мені сьогодні надіслали дуже багато приватних повідомлень з приводу того, що в деяких регіонах України наші вчителі і лікарі не отримали заробітну плату, починаючи з вересня. Я розумію, що у нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіші і пріоритетні питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався, вирішив позитивно і дуже швидко це питання. Вірю і надіюсь, що ви мене почули", - сказав Зеленський.
За словами Президента, він переконаний, що у найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість перед лікарями та вчителями.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що щоб збільшити зарплати для вчителів до 4 тис. доларів, уряду потрібно зменшувати витрати на державний апарат, збільшити зростання економіки та підвищувати податки.