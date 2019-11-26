Уряд завтра виділить майже 500 млн грн на виплату заборгованості вчителям та лікарям
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Завтра, 27 листопада, уряд перерозподілить понад 170 млн грн на виплату заборгованості зарплат вчителям та 326 млн грн на зарплати для лікарів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Уже завтра уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям”, — йдеться в повідомленні.
Так, на виплату заборгованості перед вчителями та лікарями уряд виділить майже 500 млн грн. Крім того, МОЗ змінює механізм виплати медичної субвенції, тобто обсяг виділених коштів залежатиме від кількості наданих медичних послуг людям. Таким чином, із наступного року не буде жодних затримок із заробітними платами для лікарів.
“МОН України активно працює за трьома напрямками щодо недопущення заборгованості. Наступного року в освітній субвенції вперше враховано актуальний контингент дітей. Простіше кажучи, раніше платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що вчителі недоотримували гроші на зарплати протягом останніх років. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною”, — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, уряд передбачив у Держбюджеті-2020 найбільше коштів на фінансування медицини, освіти й науки.
“Уперше для молодих вчителів передбачається щорічна грошова підтримка в розмірі 21 тис. грн. А фінансування сфери охорони здоров’я загалом збільшено на 13%”, — йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду, щоб заборгованість із заробітною платою перед вчителями та лікарями була погашена найближчим часом.