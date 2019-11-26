Правительство завтра выделит почти 500 млн грн на выплату задолженности учителям и врачам

"Уже завтра правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", - говорится в сообщении.

Так, на выплату задолженности перед учителями и врачами правительство выделит почти 500 млн грн. Кроме того, Минздрав меняет механизм выплаты медицинской субвенции, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей.

"МОН Украины активно работает по трем направлениям по недопущению задолженности. В следующем году в образовательной субвенции впервые учтен актуальный контингент детей. Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, значительно меньше реалистической. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы. Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которая является реалистичной", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, правительство предусмотрело в Госбюджете-2020 больше всего средств на финансирование медицины, образования и науки.

"Впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. А финансирование сферы здравоохранения в целом увеличено на 13%", - говорится в сообщении.

Ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству, чтобы задолженность по заработной плате перед учителями и врачами была погашена в ближайшее время.