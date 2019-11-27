Правительство выделило 203 млн грн для погашения долгов учителям и врачам - нардеп

"Выделили и распределили 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это один из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам", - написал Гончаренко.

Напомним, 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству, чтобы задолженность по заработной плате перед учителями и врачами была погашена в ближайшее время.

После этого на сайте Кабмина появилась информация, что 27 ноября правительство перераспределит более 170 млн грн на выплату задолженности по зарплатам учителям и 326 млн грн на зарплаты для врачей.