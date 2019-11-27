Кабмин направил около 500 млн грн на погашение долгов перед учителями и врачами

"Сегодня, 27 ноября, правительство перераспределило 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направил 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности по заработной плате врачам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правительство создает предохранители, которые не позволяют местным властям накапливать подобные долги в будущем.

"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемым. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей. Соответственно не будет ситуаций, когда рассчитывается меньше чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги", - прокомментировал решение правительства Премьер-министр Алексей Гончарук.

Министерство здравоохранения также меняет подходы с целью недопущения подобных ситуаций. Так, согласно второму этапу медицинской реформы с 1 апреля 2020-го начинаются изменения в финансировании учреждений, оказывающих специализированную помощь - это поликлиники и больницы. Все заведения со второго квартала 2020-го переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья Украины.

Напомним, ранее нардеп Гончаренко сообщил, что правительство выделило 203 млн грн для погашения долгов учителям и врачам.