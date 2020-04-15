Кабмін сьогодні розгляне надання підтримки для малого бізнесу і розширення повноважень держкомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови щодо розширення повноважень держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням COVID-19 та порядок надання підтримки малому підприємництву. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний уряду.
Так, урядовці планують розглянути проекти постанов щодо вдосконалення роботи та уточнення повноваження державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з вжиттям заходів, пов'язаних з поширенням на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Також планується розглянути проект постанови про внесення зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління.
Окрім того, в уряді розглянуть проект постанови про затвердження критеріїв та умов визначення банками, в яких державі належить 75 і більше відсотків статутного капіталу, заходів з управління проблемними активами.
Також Кабмін планує розглянути внесення змін до порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам мікропідприємництва та малого підприємництва, а також розгляд змін щодо питань електронної системи охорони здоровʼя.
Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що бюджет надзвичайної ситуації неідеальний, але такий, що враховує виклики, які стоять перед Кабінетом міністрів.