Кабмин сегодня рассмотрит предоставление поддержки для малого бизнеса и расширение полномочий госкомиссии

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о расширении полномочий госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с распространением COVID-19 и порядок оказания поддержки малому предпринимательству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.