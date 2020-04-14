Разумков назвав бюджет надзвичайної ситуації неідеальним

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що бюджет надзвичайної ситуації неідеальний, але такий, що враховує виклики, які стоять перед Кабінетом міністрів. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.