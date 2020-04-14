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Разумков назвав бюджет надзвичайної ситуації неідеальним

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що бюджет надзвичайної ситуації неідеальний, але такий, що враховує виклики, які стоять перед Кабінетом міністрів. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Ви дійсно бачили, що спочатку той проект бюджету, який був запропонований Кабінетом міністрів України, він не набрав необхідної кількості голосів і був направлений на доопрацювання в комітет. До цього процесу достатньо ефективно, на мій погляд, наскільки це було можливо, долучилися народні депутати і профільний комітет з питань бюджету. Фактично, весь тиждень вони працювали над доопрацюванням цього проекту закону. Враховували, в межах можливостей і пропозицій від інших народних депутатів і комітетів. Виходили з тих макропоказників, які були обраховані і запропоновані урядом. Назвати цей бюджет ідеальним, мабуть, теж важко. Але ми розуміли ті виклики, які сьогодні стоять в першу чергу перед Кабінетом міністрів України, який є головним, хто сьогодні забезпечує діяльність по боротьбі з коронавірусом”, — сказав Дмитро Разумков.

Він додав, що у свою чергу, парламент повністю виконує всі функції, що пов’язані з бюджетом та іншими законами, іноді навіть з випередженням.

За його словами, в новому бюджеті тримається баланс між підтримкою українських медиків, соціальною сферою та підтримкою інших сфер.

Нагадаємо, у Кабміні розвіяли 12 міфів про бюджет надзвичайної ситуації, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня.

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