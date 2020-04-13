У Кабміні розвіяли 12 міфів про бюджет надзвичайної ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Кабінеті міністрів розвіяли 12 міфів щодо змін до Держбюджету на 2020 рік, які запровадили через надзвичайну ситуацію, яку ввели у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Кабміну в Facebook.
“12 міфів про бюджет надзвичайної ситуації”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в Кабміні розвіяли міфи стосовно того, що можна було б пізніше ухвалити зміни до Держбюджету, що фонд боротьби з COVID-19 значно скоротили і він буде управлятись в Кабміні у ручному режимі, що уряд скорочує видатки на медицину, а також, що влада хоче позбавляти людей субсидій, а виплати одиноким матерям і людям з інвалідністю будуть зупинені.
Крім того, в Кабміні спростували твердження, що уряд не планує проводити індексацію пенсій, повністю припинить фінансування культури, скоротить зарплати вчителям і стипендії студентам, скасує місцеві вибори, залишить без підтримки місцевих фермерів, а також скоротить видатки на розвиток регіонів і припинить “Велике будівництво”.
Нагадаємо, Рада ухвалила бюджет надзвичайної ситуації.