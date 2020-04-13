В Кабмине развеяли 12 мифов о бюджете чрезвычайной ситуации

"12 мифов о бюджете чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В частности, в Кабмине развеяли мифы о том, что можно было бы позже принять изменения в Госбюджет, что фонд борьбы с COVID-19 значительно сократили и он будет управляться в Кабмине в ручном режиме, что правительство сокращает расходы на медицину, а также, что власть хочет лишать людей субсидий, а выплаты одиноким матерям и людям с инвалидностью будут остановлены.

Кроме того, в Кабмине опровергли утверждение, что правительство не планирует проводить индексацию пенсий, полностью прекратит финансирование культуры, сократит зарплаты учителям и стипендии студентам, отменит местные выборы, оставит без поддержки местных фермеров, а также сократит расходы на развитие регионов и прекратит "Большую стройку".

Напомним, Рада приняла бюджет чрезвычайной ситуации.