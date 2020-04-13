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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 41848 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50684 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65163 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65513 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130649 просмотра

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В Кабмине развеяли 12 мифов о бюджете чрезвычайной ситуации

В Кабмине развеяли 12 мифов о бюджете чрезвычайной ситуации

Киев  •  УНН

 • 16284 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Кабинете министров развеяли 12 мифов об изменениях в Госбюджет на 2020 год, которые ввели из-за чрезвычайной ситуации, которую ввели в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Кабмина в Facebook.

"12 мифов о бюджете чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В частности, в Кабмине развеяли мифы о том, что можно было бы позже принять изменения в Госбюджет, что фонд борьбы с COVID-19 значительно сократили и он будет управляться в Кабмине в ручном режиме, что правительство сокращает расходы на медицину, а также, что власть хочет лишать людей субсидий, а выплаты одиноким матерям и людям с инвалидностью будут остановлены.

Кроме того, в Кабмине опровергли утверждение, что правительство не планирует проводить индексацию пенсий, полностью прекратит финансирование культуры, сократит зарплаты учителям и стипендии студентам, отменит местные выборы, оставит без поддержки местных фермеров, а также сократит расходы на развитие регионов и прекратит "Большую стройку".

Напомним, Рада приняла бюджет чрезвычайной ситуации.

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