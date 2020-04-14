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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Разумков назвал бюджет чрезвычайной ситуации неидеальным

Разумков назвал бюджет чрезвычайной ситуации неидеальным

Киев  •  УНН

 • 11797 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что бюджет чрезвычайной ситуации неидеальный, но учитывающий вызовы, которые стоят перед Кабинетом министров. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Вы действительно видели, что сначала тот проект бюджета, предложенный Кабинетом министров Украины, он не набрал необходимого количества голосов и был направлен на доработку в комитет. К этому процессу достаточно эффективно, на мой взгляд, насколько это было возможно, присоединились народные депутаты и профильный комитет по вопросам бюджета. Фактически, всю неделю они работали над доработкой этого проекта закона. Учитывали, в пределах возможностей и предложений от других народных депутатов и комитетов. Исходили из тех макропоказателей, которые были просчитаны и предложены правительством. Назвать этот бюджет идеальным, видимо, тоже трудно. Но мы понимали те вызовы, которые сегодня стоят в первую очередь перед Кабинетом министров Украины, который является главным, кто сегодня обеспечивает деятельность по борьбе с коронавирусом”, — сказал Дмитрий Разумков.

Он добавил, что в свою очередь, парламент полностью выполняет все функции, связанные с бюджетом и другими законами, иногда даже с опережением.

По его словам, в новом бюджете держится баланс между поддержкой украинских медиков, социальной сферой и поддержкой других сфер.

Напомним, в Кабмине развеяли 12 мифов о бюджете чрезвычайной ситуации, который Верховная Рада приняла 13 апреля.

Украинские Национальные Новости

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