Кабмін схвалив законопроект про збільшення штрафів для водіїв за паркування на місцях осіб з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Таке рішення ухвалили члени уряду на засіданні, передає кореспондент УНН.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що цей законопроект розроблений МВС з урахуванням пропозицій Уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю.
Нагадаємо, законопроектом пропонується надання права на безплатну зупинку, стоянку, паркування особам з інвалідністю, які керують або перевозять людей з інвалідністю.
Документом передбачено право на виділення місць паркування особам з інвалідністю біля житлових будинків, а також встановлюється, якщо на спеціально обладнаних майданчиках немає визначеного місця паркування для людей з інвалідністю, то місцем вважається для паркування те, яке обрав сам інвалід.