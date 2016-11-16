Кабмин одобрил законопроект об увеличении штрафов для водителей за парковку на местах лиц с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Такое решение приняли члены правительства на заседании, передает корреспондент УНН.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что этот законопроект разработан МВД с учетом предложений Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью.
Напомним, законопроектом предлагается предоставление права на бесплатную остановку, стоянку, парковку лицам с инвалидностью, которые управляют или перевозят людей с инвалидностью.
Документом предусмотрено право на выделение мест парковки лицам с инвалидностью возле жилых домов, а также устанавливается, если на специально оборудованных площадках нет определенного места парковки для людей с инвалидностью, то местом считается для парковки то, которое выбрал сам инвалид.