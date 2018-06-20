Кабмін схвалив стратегію розвитку ОПК до 2028 року

Як зауважив міністр економічного розвитку Степан Кубів, представляючи розпорядження, документом пропонується схвалити стратегію, визначити напрямки реалізації середньострокових реформ ОПК і відповідного законодавства.

“Реалізація стратегії дозволить розпочати другий етап реформи ОПК, виконати основні завдання, які були сформовані у період 2016–2017 років. Важливо, що ми завершимо проведення інституційної перебудови ОПК, удосконалимо функціонування на всіх рівнях системи оборонної промисловості України”, — додав Кубів.

Нагадаємо, Верховна Рада планує дозволити підприємствам ОПК не сплачувати борги перед російськими компаніями.