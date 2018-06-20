Кабмін схвалив стратегію розвитку ОПК до 2028 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав та схвалив проект розпорядження "Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року". Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як зауважив міністр економічного розвитку Степан Кубів, представляючи розпорядження, документом пропонується схвалити стратегію, визначити напрямки реалізації середньострокових реформ ОПК і відповідного законодавства.
“Реалізація стратегії дозволить розпочати другий етап реформи ОПК, виконати основні завдання, які були сформовані у період 2016–2017 років. Важливо, що ми завершимо проведення інституційної перебудови ОПК, удосконалимо функціонування на всіх рівнях системи оборонної промисловості України”, — додав Кубів.
Нагадаємо, Верховна Рада планує дозволити підприємствам ОПК не сплачувати борги перед російськими компаніями.