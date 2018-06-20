Кабмин одобрил стратегию развития ОПК до 2028 года

Как отметил министр экономического развития Степан Кубив, представляя распоряжение, документом предлагается одобрить стратегию, определить направления реализации среднесрочных реформ ОПК и соответствующего законодательства.

"Реализация стратегии позволит начать второй этап реформы ОПК, выполнить основные задачи, которые были сформированы в период 2016-2017 годов. Важно, что мы завершим проведение институциональной перестройки ОПК, усовершенствуем функционирование на всех уровнях системы оборонной промышленности Украины", - добавил Кубив.

Напомним, Верховная Рада планирует разрешить предприятиям ОПК не платить долги перед российскими компаниями.