Кабмин одобрил стратегию развития ОПК до 2028 года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект распоряжения "Об одобрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года". Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как отметил министр экономического развития Степан Кубив, представляя распоряжение, документом предлагается одобрить стратегию, определить направления реализации среднесрочных реформ ОПК и соответствующего законодательства.
"Реализация стратегии позволит начать второй этап реформы ОПК, выполнить основные задачи, которые были сформированы в период 2016-2017 годов. Важно, что мы завершим проведение институциональной перестройки ОПК, усовершенствуем функционирование на всех уровнях системы оборонной промышленности Украины", - добавил Кубив.
Напомним, Верховная Рада планирует разрешить предприятиям ОПК не платить долги перед российскими компаниями.