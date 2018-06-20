Кабмін схвалив стратегію модернізації фінзвітності у держсекторі до 2025 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН.
“Дана стратегія є надзвичайно важливим елементом щодо забезпечення якісної, повної, достовірної інформації і даних від 73 тис. 800 розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на державному і місцевому рівні, які щодня проводять величезну кількість транзакцій з бюджетними коштами”, — сказала в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова під час представлення уряду цієї стратегії.
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Вона пояснила, що стратегія передбачає створення спільного інформаційного простору для того, щоб можна було запровадити пріоритети бюджетної політики.
Зокрема, за її словами, стратегія включає: методологічні питання, питання стандартів, спільну інформаційну аналітичну систему, питання облікових систем.
Як повідомляв УНН, гравці фондового ринку оприлюднюватимуть річну фінзвітність у різні терміни.