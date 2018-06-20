Кабмин одобрил стратегию модернизации финотчетности в госсекторе до 2025 года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Стратегию модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе на период до 2025 года. Такое решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
"Данная стратегия является чрезвычайно важным элементом по обеспечению качественной, полной, достоверной информации и данных от 73 тыс. 800 распорядителей и получателей бюджетных средств на государственном и местном уровне, которые ежедневно проводят огромное количество транзакций с бюджетными средствами", - сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова во время представления правительства этой стратегии.
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Она пояснила, что стратегия предусматривает создание общего информационного пространства для того, чтобы можно было ввести приоритеты бюджетной политики.
В частности, по ее словам, стратегия включает: методологические вопросы, вопросы стандартов, общую информационную аналитическую систему, вопрос учетных систем.
Как сообщал УНН, игроки фондового рынка будут обнародовать годовую финотчетность в разные сроки.