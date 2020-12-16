Кабмін схвалив план заходів із реалізації "Партнерства Біарріц"

"Кілька місяців тому ми отримали підтвердження про приєднання України до міжнародного партнерства "Біарріц", яке було започатковано на саміті груп "Великої сімки" 25 серпня 2019 року. Участь України у цьому партнерстві передбачає реалізацію низки ініціатив", - зазначила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, деякі з цих ініціатив вже впроваджуються.

"З метою унормування і належної організації цього процесу ми пропонуємо затвердити відповідний план заходів, який передбачає завдання щодо оновлення законодавства у сфері соціальних відпусток пов’язаних з народженням дитини і доглядом за неї, розвитку інклюзивного та гендерно-чутливого публічного простору питань наскрізної інтеграції та рівності зокрема в освітній процес, забезпечення реалізації практичних завдань на рівні уряду щодо реалізації законодавства щодо протидії домашньому та гендерному насильству, а також зменшення розриву в оплаті праці чоловіків та жінок", - додала вона.

Нагадаємо, Україна отримала офіційний статус учасниці "Партнерства Біарріц" – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх.