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Кабмин одобрил план мероприятий по реализации "Партнерства Биарриц"

Киев • УНН

 • 11393 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по реализации обязательств правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства. Данное решение было принято на заседании правительства в среду, 16 декабря, передает корреспондент УНН.

Кабмин одобрил план мероприятий по реализации "Партнерства Биарриц"

"Несколько месяцев назад мы получили подтверждение о присоединении Украины к международному партнерству "Биарриц", которое было начато на саммите групп "Большой семерки" 25 августа 2019 года. Участие Украины в этом партнерстве предусматривает реализацию ряда инициатив", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, некоторые из этих инициатив уже внедряются.

"С целью нормализации и надлежащей организации этого процесса мы предлагаем утвердить соответствующий план мероприятий, который предусматривает задачи по обновлению законодательства в сфере социальных отпусков связанных с рождением ребенка и уходом за ним, развитие инклюзивного и гендерно-чувствительного публичного пространства вопросов сквозной интеграции и равенства в частности в образовательный процесс, обеспечение реализации практических задач на уровне правительства по реализации законодательства о противодействии домашнему и гендерному насилию, а также уменьшение разрыва в оплате труда мужчин и женщин", - добавила она.

Напомним, Украина получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц" - международной инициативы равных прав и возможностей для всех.

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