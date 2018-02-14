Кабмін схвалив фінплан “Укрзалізниці” на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ПАТ “Укрзалізниця” на 2018 рік, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби “Укрзалізниці”.
Згідно з повідомленням УЗ, фінансовим планом передбачено дохід компанії 92,2 млрд грн, прибуток — 0,7 млрд грн, податки та збори до бюджету — 18 млрд грн, капінвестиції — 26,9 млрд грн, Обсяги вантажних перевезень планується збільшити на 2,7 % до 347,5 млн тонн.
За словами в.о голови правління “Укрзалізниці” Євгена Кравцова, більшість капітальних інвестицій буде спрямовано на оновлення залізничного рухомого складу (придбання нового, модернізацію й капітальний ремонт наявного парку) та підвищенню пропускної здатності вузьких місць в інфраструктурі.
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Зокрема, зазначив він, планується придбати 30 вантажних тепловозів у лізинг, 60 пасажирських вагонів, оновити 7050 вантажних піввагонів, з яких виготовити 3600 піввагонів на власних заводах, оновити 100 фітингових платформ, модернізувати 265 пасажирських вагонів, 153 локомотиви, 100 секцій моторвагонного рухомого складу та близько 10 тисяч вантажних вагонів.
Також фінпланом збільшені обсяги ремонтів рухомого складу для підтримання робочого парку.
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Крім того, за даними підприємства, продуктивність праці у 2018 році зросте на 26 % та складе 349 тис. грн річного доходу на одного працівника, при цьому зростання витрат на оплату праці складе лише 20 %.
До консолідовано фінплану ПАТ “Укрзалізниця” на 2018 рік увійшли показники діяльності також 7 ПрАТів, 100 % акцій яких внесено до статутного капіталу товариства.
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Нагадаємо, що ПАТ “Укрзалізниця” — основний перевізник вантажів та пасажирів у державі — забезпечує 82,4 % від загального вантажопотоку та 33,4 % пасажиропотоку в Україні.