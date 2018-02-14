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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65599 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 80319 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83042 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108114 просмотра

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Кабмин одобрил финплан "Укрзализныци" на 2018 год

Кабмин одобрил финплан "Укрзализныци" на 2018 год

Киев  •  УНН

 • 9375 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2018 год, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укрзализныци".

Согласно сообщению УЗ, финансовым планом предусмотрено доход компании 92,2 млрд грн, прибыль - 0,7 млрд грн, налоги и сборы в бюджет - 18 млрд грн, капинвестиции - 26,9 млрд грн, объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 2,7% до 347,5 млн тонн.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, большинство капитальных инвестиций будет направлено на обновление железнодорожного подвижного состава (приобретение нового, модернизацию и капитальный ремонт имеющегося парка) и повышение пропускной способности узких мест в инфраструктуре.

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В частности, отметил он, планируется приобрести 30 грузовых тепловозов в лизинг, 60 пассажирских вагонов, обновить 7050 грузовых полувагонов, из которых можно изготовить 3600 полувагонов на собственных заводах, обновить 100 фитинговых платформ, модернизировать 265 пассажирских вагонов, 153 локомотива, 100 секций моторвагонного подвижного состава и около 10 000 грузовых вагонов.

Также финпланом увеличены объемы ремонтов подвижного состава для поддержания рабочего парка.

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Кроме того, по данным предприятия, производительность труда в 2018 году вырастет на 26% и составит 349 тыс. грн годового дохода на одного работника, при этом рост расходов на оплату труда составит лишь 20%.

В консолидированный финплан ПАО "Укрзализныця" на 2018 год вошли показатели деятельности также 7 ЧАО, 100% акций которых внесены в уставный капитал общества.

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Напомним, что ПАО "Укрзализныця" - основной перевозчик грузов и пассажиров в государстве - обеспечивает 82,4% от общего грузопотока и 33,4% пассажиропотока в Украине.

Украинские Национальные Новости

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