Кабмін схвалив фінплан Украероруху з чистим прибутком на рівні 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план Державного підприємства обслуговування повітряного руху в Україні (Украерорух). Таке рішення члени уряду ухвалили на засіданні, передає кореспондент УНН.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що з урахуванням курсу гривні скореговані показники, відповідно до яких доходи заплановані у сумі 2,4 млрд грн, загальні видатки підприємства - на рівні 2,379 млрд грн.
Також, за його словами, збільшено розмір чистого прибутку до 30 млн грн.