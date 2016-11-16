Кабмин одобрил финплан Украэроруха с чистой прибылью на уровне 30 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Государственного предприятия обслуживания воздушного движения в Украине (Украэрорух). Такое решение члены правительства приняли на заседании, передает корреспондент УНН.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что с учетом курса гривны скорректировали показатели, согласно которым доходы запланированы в сумме 2,4 млрд грн, общие расходы предприятия - на уровне 2,379 млрд грн.
Также, по его словам, увеличен размер чистой прибыли до 30 млн грн.