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Кабмін призначив нового виконавчого директора Нацфонду досліджень

Кабмін призначив нового виконавчого директора Нацфонду досліджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Кабінет міністрів України призначив виконавчим директором Національного фонду досліджень (НФД) Ольгу Полоцьку – науковицю, кандидатку філологічних наук. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

"Уряд призначив виконавчим директором Національного фонду досліджень (НФД) Ольгу Полоцьку – науковицю, кандидатку філологічних наук. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 8 липня 2020 року, під час засідання Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється що у серпні 2019 року під час відкритого конкурсу на посаду виконавчого директора НФД Ольга Полоцька стала другою за результатами. Відповідно до положення, що регулює процедуру обрання виконавчого директора НФД, вона мала право на призначення виконавчим директором упродовж року, якщо посада стане вакантною.

Також 19 травня 2020 року Уряд звільнив з посади виконавчого директора Бориса Сорочинського за його власним бажанням. Відтак Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій, який виконує функції наглядової ради НФД, розглянув кандидатуру Ольги Полоцької та погодив її призначення виконавчим директором. Фінальне рішення ухвалив Кабмін.

"На посаді виконавчого директора НФД Ольга Полоцька займатиметься організацією поточної роботи фонду, технічною та організаційною підтримкою проведення конкурсів, забезпеченням фінансування наукових досліджень та розробок за укладеними договорами тощо", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, уряд призначив мовного омбудсмена.

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