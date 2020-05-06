Кабмін прийняв низку кадрових рішень: кого призначили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Під час засідання Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема - призначив заступника міністра енергетики та захисту довкілля України та заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає УНН.
"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, призначити:
▪️ Бойка Юрія Миколайовича - заступником міністра енергетики та захисту довкілля України;
▪️ Голованчук Інну Олександрівну - заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
▪️ Лагутіна Микиту Сергійовича - заступником голови Державної служби України з безпеки на транспорті;
▪️ Бучка Володимира Анатолійовича - державним секретарем Міністерства інфраструктури України.
Також було призначено:
▪️ Галущенка Германа Валерійовича - віце-президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";
▪️ Якоба Хартмута - віце-президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Нагадаємо, що уряд затвердив з доопрацюванням перспективні плани чотирьох областей.