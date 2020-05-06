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Кабмін прийняв низку кадрових рішень: кого призначили

Київ • УНН

 • 34368 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Під час засідання Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема - призначив заступника міністра енергетики та захисту довкілля України та заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає УНН.

Кабмін прийняв низку кадрових рішень: кого призначили

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, призначити:

▪️ Бойка Юрія Миколайовича - заступником міністра енергетики та захисту довкілля України;
▪️ Голованчук Інну Олександрівну - заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
▪️ Лагутіна Микиту Сергійовича - заступником голови Державної служби України з безпеки на транспорті;
▪️ Бучка Володимира Анатолійовича - державним секретарем Міністерства інфраструктури України.

Також було призначено:
▪️ Галущенка Германа Валерійовича - віце-президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";
▪️ Якоба Хартмута - віце-президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Нагадаємо, що уряд затвердив з доопрацюванням перспективні плани чотирьох областей.

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