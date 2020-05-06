Уряд затвердив з доопрацюванням перспективні плани чотирьох областей

“Проекти розпоряджень розроблено відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України про добровольне об’єднання територіальних громад. Проектами розпоряджень пропонується затвердити перспективні плани формування територій громад Вінницької області, Чернівецької області, Черкаської і Донецької областей у відповідності до критеріїв, методик і формування спроможних територіальних громад та з охопленням всієї території області”, — сказав доповідач, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

З його слів, прийняття розпоряджень забезпечить формування та функціонування спроможних територіальних громад зазначениї областей, здатних надавати населенню якісні послуги.

Уряд підтримав проеки розпоряджень з доопрацюванням в одноденний термін.

Як писав УНН, Шмигаль закликав голів ОДА провести розслідування через невиплати зарплат медикам.