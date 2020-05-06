Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время заседания Кабинет министров принял ряд кадровых решений, в частности - назначил заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины и заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает УНН.
"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - говорится в сообщении.
В частности, назначить:
▪️ Бойко Юрия Николаевича - заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
▪️ Голованчук Инну Александровну - заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
▪️ Лагутина Никиту Сергеевича - заместителем главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
▪️ Бучко Владимира Анатольевича - государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины.
Также были назначены:
▪️ Галущенко Германа Валерьевича - вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом";
▪️ Якоба Хартмута - вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
Напомним, что правительство утвердило с доработкой перспективные планы для четырех областей.