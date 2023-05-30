Кабмін погодив призначення головою Одеської ОДА керівника столичної прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Кабінет міністрів погодив призначення головою Одеської ОДА керівника столичної прокуратури Олега Кіпера, передає УНН з посиланням на повідомлення представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.
Цитата
"Кабінетом міністрів України погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - ідеться у повідомленні Мельничука у Telegram.
Деталі
Також вказано, що уряд ухвалив розпорядження про звільнення Валерії Коломієць з посади заступника міністра юстиції України з питань європейської інтеграції.
Окрім того, погоджено кандидатуру Віталія Левченка на посаду директора державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт».
Довідково
Кіпер Олег Олександрович призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури 11 вересня 2020 року.
Народився в 1980 році у селі Тимкове Кодимського району Одеської області. У 2002 році закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". Роботу в органах прокуратури розпочав в 2001 році. Заслужений юрист України. Кандидат юридичних наук.
Доповнення
Одеська ОДА без очільника з середини березня. Тоді з посади звільнили Максима Марченка.