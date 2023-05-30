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Кабмин согласовал назначение главой Одесской ОГА руководителя столичной прокуратуры

Кабмин согласовал назначение главой Одесской ОГА руководителя столичной прокуратуры

Киев • УНН

 • 731710 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Кабинет министров согласовал назначение главой Одесской ОГА руководителя столичной прокуратуры Олега Кипера, передает УНН со ссылкой на сообщение представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Цитата

"Кабинетом министров Украины согласовано назначение Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации", - говорится в сообщении Мельничука в Telegram.

Детали

Также указано, что правительство приняло распоряжение об увольнении Валерии Коломиец с должности заместителя министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции. 

Кроме того, согласована кандидатура Виталия Левченко на должность директора государственного предприятия «Измаильский морской торговый порт».

Справочно

Кипер Олег Александрович назначен на должность руководителя Киевской городской прокуратуры 11 сентября 2020 года.

Родился в 1980 году в селе Тимково Кодымского района Одесской области. В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности "Правоведение". Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Заслуженный юрист Украины. Кандидат юридических наук.

Дополнение

Одесская ОГА без руководителя с середины марта. Тогда с должности уволили Максима Марченко.

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