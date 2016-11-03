Кабмін: підвищення "мінімалки" вплине на субсидію в опалювальному сезоні 2018-2019 років
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Підвищення мінімальної заробітної плати вплине на розрахунок субсидії в опалювальному сезоні 2018-2019 роках. Інформацію про це оприлюднила прес-служба Кабміну у Twitter, передає УНН.
"Підвищення мінімальної зарплати не вплине на розрахунок субсидії, яку люди отримали цього року, оскільки до уваги беруться доходи за попередній 2015 рік", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, при розрахунку розміру субсидій в опалювальному сезоні 2016-2017 років ще будуть враховуватися доходи за 2016 рік.
"Тобто нова мінімальна зарплата впливатиме на розрахунок субсидії аж в сезоні 2018-2019 роках", - сказано у повідомленні.