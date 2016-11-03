Кабмин: повышение «минималки» повлияет на субсидию в отопительном сезоне 2018-2019 годов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Повышение минимальной заработной платы повлияет на расчет субсидии в отопительном сезоне 2018-2019 годах. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Кабмина в Twitter, передает УНН.
"Повышение минимальной зарплаты не повлияет на расчет субсидии, которую люди получили в этом году, поскольку учитываются доходы за предыдущий 2015 год", - говорится в сообщении.
Также отмечается, при расчете размера субсидий в отопительном сезоне 2016-2017 годов еще будут учитываться доходы за 2016 год.
"То есть новая минимальная зарплата будет влиять на расчет субсидии аж в сезоне 2018-2019 годах", - сказано в сообщении.