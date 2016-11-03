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15 марта, 19:03 • 114339 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164161 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136513 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129111 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112148 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105078 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101153 просмотра

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Кабмин: повышение «минималки» повлияет на субсидию в отопительном сезоне 2018-2019 годов

Кабмин: повышение «минималки» повлияет на субсидию в отопительном сезоне 2018-2019 годов

Киев • УНН

 • 20979 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Повышение минимальной заработной платы повлияет на расчет субсидии в отопительном сезоне 2018-2019 годах. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Кабмина в Twitter, передает УНН.

"Повышение минимальной зарплаты не повлияет на расчет субсидии, которую люди получили в этом году, поскольку учитываются доходы за предыдущий 2015 год", - говорится в сообщении.

Также отмечается, при расчете размера субсидий в отопительном сезоне 2016-2017 годов еще будут учитываться доходы за 2016 год.

"То есть новая минимальная зарплата будет влиять на расчет субсидии аж в сезоне 2018-2019 годах", - сказано в сообщении.

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