Кабмин: повышение «минималки» повлияет на субсидию в отопительном сезоне 2018-2019 годов

"Повышение минимальной зарплаты не повлияет на расчет субсидии, которую люди получили в этом году, поскольку учитываются доходы за предыдущий 2015 год", - говорится в сообщении.

Также отмечается, при расчете размера субсидий в отопительном сезоне 2016-2017 годов еще будут учитываться доходы за 2016 год.

"То есть новая минимальная зарплата будет влиять на расчет субсидии аж в сезоне 2018-2019 годах", - сказано в сообщении.