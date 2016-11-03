Кабмін оприлюднив постанову про будівництво другої черги "Меморіалу жертв голодомору"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив питання підготовки будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору". Відповідна постанова була оприлюднена в “Урядовому кур’єрі” від 3 листопада, передає УНН.
Зокрема, Кабмін постановив утворити оргкомітет з питань будівництва другої черги "Меморіалу жертв голодомору".
"Міністерству культури:
1) розробити та подати у десятиденний строк Оргкомітету концепцію Національного Музею "Меморіалу жертв голодомору" для розгляду та схвалення;
2) забезпечити розроблення відповідно до схваленої концепції та затвердження в установленому порядку проекту будівництва другої черги Національного Музею "Меморіалу жертв голодомору";
3) передбачати під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2017 і наступні роки видатки на будівництво другої черги Національного Музею "Меморіалу жертв голодомору", в тому числі виготовлення проектної документації", - йдеться в тексті постанови.
Крім того, за постановою КМДА має забезпечити завершенню процедури надання музею у постійне користування земельної ділянки для експлуатації існуючих об’єктів музею, а також сприяти у вирішенні питання надання земельної ділянки для будівництва другої черги меморіалу.
Як повідомляв УНН, у проекті Державного бюджету на 2017 рік Кабінет міністрів заклав на будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору" 14 млн 250 тис. грн. у 2017 році.