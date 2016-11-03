Кабмин обнародовал постановление о строительстве второй очереди "Мемориала жертв голодомора"

В частности, Кабмин постановил образовать оргкомитет по строительству второй очереди "Мемориала жертв голодомора".

"Министерству культуры:

1) разработать и подать в десятидневный срок Оргкомитета концепцию Национального Музея "Мемориала жертв голодомора" для рассмотрения и одобрения;

2) обеспечить разработку в соответствии с одобренной концепцией и утверждение в установленном порядке проекта строительства второй очереди Национального Музея "Мемориала жертв голодомора";

3) предусматривать при подготовке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2017 и последующие годы расходы на строительство второй очереди Национального Музея "Мемориала жертв голодомора", в том числе изготовление проектной документации", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, согласно постановлению КГГА обеспечить завершение процедуры предоставления музею в постоянное пользование земельного участка для эксплуатации существующих объектов музея, а также содействие в решении вопроса предоставления земельного участка для строительства второй очереди мемориала.

Как сообщал УНН, в проекте Государственного бюджета на 2017 год Кабинет министров заложил на строительство второй очереди Национального музея "Мемориал жертв голодомора" 14 млн 250 тыс. грн в 2017 году.