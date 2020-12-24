Кабмін не планує припиняти міжнародне авіасполучення під час новорічних свят - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет міністрів наразі не планує припиняти міжнародне авіасполучення на час міжнародних і різдвяних свят. Про це сказав на брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Наступна тема турбує багатьох - це плани щодо припинення авіасполучення через пандемію, або обмеження подорожей на час свят. Я хочу скористатись цією нагодою і запевнити, що таких планів немає. Уряд розуміє, що люди налаштувались на свята, і не планує запроваджувати якісь обмеження на авіасполучення", - сказав очільник МЗС.
Водночас, він закликав українців, які планують подорожувати, дотримуватись максимальних правил безпеки під час подорожей.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна не буде призупиняти авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з появою там нового штаму коронавірусу.
Як повідомляв УНН, цього тижня близько 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.