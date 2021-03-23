Кабмін дозволив здійснювати планові госпіталізації в "жовтій" зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на здійснення планових госпіталізацій діятиме лише в "червоній" зоні. Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, передає УНН.
Деталі
Так, згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:
• надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
• надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
• надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
• надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
• надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
• проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;
Доповнення
У 15 регіонах України станом на 23 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Уже 8 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу. Майже всі решта - у "помаранчевій" і лише одна - у "жовтій".
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, - 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора - 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу - 333.