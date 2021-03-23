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Кабмін дозволив здійснювати планові госпіталізації в "жовтій" зоні

Кабмін дозволив здійснювати планові госпіталізації в "жовтій" зоні

Київ • УНН

 • 14824 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на здійснення планових госпіталізацій діятиме лише в "червоній" зоні. Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, передає УНН.

Деталі

Так, згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

• надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

• надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

• надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

• надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

• надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

• проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;

Доповнення

У 15 регіонах України станом на 23 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Уже 8 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу. Майже всі решта - у "помаранчевій" і лише одна - у "жовтій".

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, - 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора - 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу - 333.

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