МОЗ: COVID-госпіталізацій більше норми вже у 15 регіонах, "червоних" зон побільшало

КИЇВ. 23 березня. УНН. У 15 регіонах України станом на 23 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Уже 8 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу. Майже всі решта - у "помаранчевій" і лише одна - у "жовтій". Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.