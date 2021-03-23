Минздрав: COVID-госпитализаций больше нормы уже в 15 регионах, "красных" зон стало больше

КИЕВ. 23 марта. УНН. В 15 регионах Украины по состоянию на 23 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. Уже 8 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса. Почти все остальные - в "оранжевой" и только одна - в "желтой". Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.